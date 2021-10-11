11 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş zorlu virajda! İşte o maçlar

Beşiktaş zorlu virajda! İşte o maçlar
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.10.2021

Spor haberleri: Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş, ekim ayının ortasından itibaren zorlu bir viraja giriyor. Siyah-beyazılar, 15 Ekim'den 27 Kasım'a kadar 2'si Galatasaray ve Trabzonspor maçları olmak üzere tam 9 maça çıkacak. İşte Kara Kartal'ın 15 Ekim-27 Kasım arasındaki maç takvimi... (BJK spor haberi)

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçı geride bırakan, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Beşiktaş, 15 Ekim'den itibaren çok zorlu bir maratona giriyor. Fotomaç'ın haberine göre; Kartal için sezon adeta yeniden başlıyor. Siyah-beyazlılar, 27 Kasım'daki Giresun maçı ile noktalanacak süreçte birbirinden zorlu 9 sınavdan geçecek; 3 Şampiyonlar Ligi, 6 Süper Lig maçına çıkacak. Fikstür cuma günkü Başakşehir mücadelesiyle start alıyor. Beşiktaş bu süreçte Sporting (2 kez) ve Ajax ile karşılaşırken ligde de Başakşehir, G.Saray, Hatayspor, Trabzonspor ve Alanyaspor'a rakip olacak. Beşiktaş'ın zorlu fikstürü 27 Kasım'da Giresunspor önünde sonlanacak.

Kartal transferde atağa kalktı! İmza an meselesi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kaan Ayhan Süper Lig devine! Teklif ortaya çıktı Kaan Ayhan Süper Lig devine! Teklif ortaya çıktı
Kartal transferde atağa kalktı! İmza an meselesi Kartal transferde atağa kalktı! İmza an meselesi
Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Letonya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör