BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş zorlu virajda! İşte o maçlar
Spor haberleri: Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş, ekim ayının ortasından itibaren zorlu bir viraja giriyor. Siyah-beyazılar, 15 Ekim'den 27 Kasım'a kadar 2'si Galatasaray ve Trabzonspor maçları olmak üzere tam 9 maça çıkacak. İşte Kara Kartal'ın 15 Ekim-27 Kasım arasındaki maç takvimi... (BJK spor haberi)
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçı geride bırakan, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Beşiktaş, 15 Ekim'den itibaren çok zorlu bir maratona giriyor. Fotomaç'ın haberine göre; Kartal için sezon adeta yeniden başlıyor. Siyah-beyazlılar, 27 Kasım'daki Giresun maçı ile noktalanacak süreçte birbirinden zorlu 9 sınavdan geçecek; 3 Şampiyonlar Ligi, 6 Süper Lig maçına çıkacak. Fikstür cuma günkü Başakşehir mücadelesiyle start alıyor. Beşiktaş bu süreçte Sporting (2 kez) ve Ajax ile karşılaşırken ligde de Başakşehir, G.Saray, Hatayspor, Trabzonspor ve Alanyaspor'a rakip olacak. Beşiktaş'ın zorlu fikstürü 27 Kasım'da Giresunspor önünde sonlanacak.
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