Beşiktaş haberleri | Yönetim harekete geçti! Kartal'dan Domagoj Vida kararı...
Milli aranın ardından Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta hazırlıklar ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bununla birlikte iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş'ta yönetim Hırvat stoper Domagoj Vida ile temaslarını hızlandırdı. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)
Devre arası gelmeden transfer gündemine Kaan Ayhan'ı alan Beşiktaş iç transferde de düğmeye basacak. Siyah beyazlılarda beşinci sezonunu yaşayan ve yıllar geçtikçe performansı daha da artan Domagoj Vida'nın takımda kalması için harekete geçildi.
Siyah beyazlı yönetim Hırvat stoperle sözleşme görüşmeleri için devre arasını beklemeyecek. Welinton, Vida, Montero, Serdar ve Kaan Ayhan ile stoper yapılanmasını sürdürmek isteyen yönetim, bütün bu planlamayı devre arasında bitirmek istiyor.
YÖNETİM RAHAT
Vida, Beşiktaş'la yeniden anlaşmak için 3,4 milyon avro olan maaşından 900 bin avro feragat etmeye hazır ancak Başkan Ahmet Nur Çebi 2,5 milyon avroyu da çok buluyor. Hırvat stopere iki yıllık ve sezon başına 1,7 milyon avro garanti ücret önerilecek.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Siyah beyazlı yönetim Vida'ya bu ücretin üstünde teklif gelmeyeceğinden emin olduğu için futbolcu ve menajerinin vereceği kararı bekliyor.
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