Beşiktaş haberleri | Yönetim harekete geçti! Kartal’dan Domagoj Vida kararı...

YÖNETİM RAHAT

Vida, Beşiktaş'la yeniden anlaşmak için 3,4 milyon avro olan maaşından 900 bin avro feragat etmeye hazır ancak Başkan Ahmet Nur Çebi 2,5 milyon avroyu da çok buluyor. Hırvat stopere iki yıllık ve sezon başına 1,7 milyon avro garanti ücret önerilecek.