11 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş haberleri | Yönetim harekete geçti! Kartal'dan Domagoj Vida kararı...

Milli aranın ardından Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta hazırlıklar ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bununla birlikte iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Beşiktaş'ta yönetim Hırvat stoper Domagoj Vida ile temaslarını hızlandırdı. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş haberleri | Yönetim harekete geçti! Kartal’dan Domagoj Vida kararı...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Devre arası gelmeden transfer gündemine Kaan Ayhan'ı alan Beşiktaş iç transferde de düğmeye basacak. Siyah beyazlılarda beşinci sezonunu yaşayan ve yıllar geçtikçe performansı daha da artan Domagoj Vida'nın takımda kalması için harekete geçildi.

Beşiktaş haberleri | Yönetim harekete geçti! Kartal’dan Domagoj Vida kararı...

Siyah beyazlı yönetim Hırvat stoperle sözleşme görüşmeleri için devre arasını beklemeyecek. Welinton, Vida, Montero, Serdar ve Kaan Ayhan ile stoper yapılanmasını sürdürmek isteyen yönetim, bütün bu planlamayı devre arasında bitirmek istiyor.

Beşiktaş haberleri | Yönetim harekete geçti! Kartal’dan Domagoj Vida kararı...

YÖNETİM RAHAT

Vida, Beşiktaş'la yeniden anlaşmak için 3,4 milyon avro olan maaşından 900 bin avro feragat etmeye hazır ancak Başkan Ahmet Nur Çebi 2,5 milyon avroyu da çok buluyor. Hırvat stopere iki yıllık ve sezon başına 1,7 milyon avro garanti ücret önerilecek.

Beşiktaş haberleri | Yönetim harekete geçti! Kartal’dan Domagoj Vida kararı...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Siyah beyazlı yönetim Vida'ya bu ücretin üstünde teklif gelmeyeceğinden emin olduğu için futbolcu ve menajerinin vereceği kararı bekliyor.

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