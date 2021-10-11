BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kadrosuna kattığı Miralem Pjanic çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pjanic, ""Barcelona'da başarısız olduğumu söylemek zor, çünkü gerçekten neler yapabileceğimi gösterme fırsatım olmadı. Çok iyi biliyorum. Gerçi bundan sonra orada oynayabilirim. İlk 11'i yapan ben değilim, oynama şansını veren ben değilim, o yüzden şansım olmadı, onlar da anlamadı." dedi. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Pjanic, Canal Footbal Club'a yaptığı açıklamada eski hocasına yüklendi.

Pjanic, Barcelona'da hiç şans bulamadığını söyledi.



İşte Boşnak futbolcunun o sözlerinin tamamı:

"Barcelona'da başarısız olduğumu söylemek zor, çünkü gerçekten neler yapabileceğimi gösterme fırsatım olmadı. Çok iyi biliyorum. Gerçi bundan sonra orada oynayabilirim. İlk 11'i yapan ben değilim, oynama şansını veren ben değilim, o yüzden şansım olmadı, onlar da anlamadı. Bu seçim başından beri yapılmıştı ve ben bunun nedenini hiç anlamadım. Benim için seçim çok basitti, Koeman sezon sonunda kalsaydı benim için imkansızdı."

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