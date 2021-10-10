10 Ekim 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Yönetimden N'Sakala'ya ret

Yönetimden N’Sakala’ya ret
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.10.2021

31 yaşındaki oyuncunun yaptığı, "Sözleşmemi yenileyelim. Kafam rahat konsantre olayım" talebine yönetimin olumsuz cevap verilmesi yıldız futbolcunun keyfini kaçırdı.

31 yaşındaki oyuncunun yaptığı, "Sözleşmemi yenileyelim. Kafam rahat konsantre olayım" talebine yönetimin olumsuz cevap verilmesi yıldız futbolcunun keyfini kaçırdı. Sergen Yalçın, gelecek sezon 7+4 olacak yabancı kontenjanını daha efektif bir mevkide kullanmak istediği için olağanüstü bir durum olmadığı sürece yönetim N'Sakala'ya yeni sözleşme önermeyi düşünmüyor.

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