11 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Miralem Pjanic ve Francisco Montero'dan müjdeli haber!

Beşiktaş’a sakat futbolculardan müjdeli haber!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Beşiktaş'a sakat futbolculardan iyi haber gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlılarda, Miralem Pjanic ve Francisco Montero'dan sevindirici haber geldi. Pjanic, düz koşulara başlarken, Montero ise takımla çalışmalara başladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de, 9. haftada Başakşehir'e konuk olacak olan Beşiktaş'a sakat isimlerden iyi haber geldi.

Siyah beyazlılarda, Miralem Pjanic düz koşulara başlarken, Covid-19 geçiren Montero'nun da karantina süreci tamamlandı.

Kartal'da, yalnızca Mehmet Topal ve N'Koudou'nun sakatlıkları bulunuyor.

Montero'nun cuma günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasında oynaması beklenirken, Pjanic'in durumu hafta içi belli olacak.

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