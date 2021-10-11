11 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Welinton ile yol ayrımında

Kartal tecrübeli isimle yol ayrımında
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Beşiktaş'ta yabancı sınırının ardından gelecek sezon için de planlamalar şimdiden başladı. Siyah-beyazlılarda bu noktada stoper bölgesi için karar verilecek. Kaan için temaslara başlayacak Beşiktaş'ın Montero'yu da takımda tutmayı planladığı öğrenildi. Bu noktada yabancı sınırına rağmen takımda 3. yabancı stoperi düşünmeyen Beşiktaş'ın Serdar Saatçı'nın da şans bulduğunda kendisini göstermesi durumunda Welinton ile yolları ayırabileceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta yabancı sınırının ardından gelecek sezon için de planlamalar şimdiden başladı. Siyah-beyazlılarda bu noktada stoper bölgesi için karar verilecek. Kaan için temaslara başlayacak Beşiktaş'ın Montero'yu da takımda tutmayı planladığı öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; yabancı sınırına rağmen takımda 3. yabancı stoperi düşünmeyen Beşiktaş'ın Serdar Saatçı'nın da şans bulduğunda kendisini göstermesi durumunda Welinton ile yolları ayırabileceği öğrenildi. 32 yaşındaki stoperin 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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