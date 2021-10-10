10 Ekim 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

GALATASARAY HABERİ - Cimbom Elneny bombasını patlatıyor! Oyuncu da gelmek istiyor

Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, bir süredir arayışlarını sürdürüyordu. Sarı kırmızılı takım, sezon başında Gedson Fernandes ile birlikte uzun süre gündeminde tuttuğu Mohamed Elneny transferinde mutlu sona ulaşamamıştı. Cimbom yıldız oyuncuyu bu kez kadrosuna katmak istiyor. İşte ayrıntılar...

GALATASARAY HABERİ - Cimbom Elneny bombasını patlatıyor! Oyuncu da gelmek istiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. The Sun gazetesi, sarı-kırmızılıların Elneny için Arsenal ile yeniden temaslara başladığını duyurdu. Fotomaç'ın derlediği haberde, İngiliz devinin 29 yaşındaki orta sahayı bu kez Aslan'a satmaya istekli olduğu dile getirildi.

GALATASARAY HABERİ - Cimbom Elneny bombasını patlatıyor! Oyuncu da gelmek istiyor

Cimbom, yaz döneminde de istediği Elneny ile anlaşmış ancak Arsenal, teklifi kabul etmemişti. Topçular'ın, sözleşmesi 2022'de bitecek Mısırlı yıldızı devre arasında satmak istediği belirtiliyor. 1.79 boyundaki yıldız bu sezon sadece bir lig maçında oynadı ve parçalıyı giymeye dünden razı.

36 MAÇA ÇIKTI

Elneny, Beşiktaş kariyerinde 36 maçta 1 gol ve 4 asistle oynamıştı.

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