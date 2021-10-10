Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. The Sun gazetesi, sarı-kırmızılıların Elneny için Arsenal ile yeniden temaslara başladığını duyurdu. Fotomaç'ın derlediği haberde, İngiliz devinin 29 yaşındaki orta sahayı bu kez Aslan'a satmaya istekli olduğu dile getirildi.