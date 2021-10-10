10 Ekim 2021, Pazar
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Eliaquim Mangala hamlesi! Bedelsiz gelecek
Spor haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Stoper bölgesine Sassuolo forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan'ı transfer etmek isteyen siyah-beyazlılarla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kara Kartal'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Domagoj Vida ile görüşmeler sürerken, Hırvat stoper ile anlaşma sağlanamaması halinde son olarak Valencia forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Eliaquim Mangala için harekete geçilecek. (BJK spor haberi)
Ocak ayında Kaan Ayhan ve Cenk Tosun'u renklerine katması beklenen Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre; siyah-beyazlıların sözleşmesi sona eren Vida'yı ikna turları sürerken bu futbolcu ile anlaşma sağlanamaması halinde bonservisi elinde olan Eliaquim Mangala'yı renklerine bağlamayı planladığı gelen haberler arasında. Son olarak Valencia formasını giyen ve şu anda boşta olan 30 yaşındaki Fransız stoperin şartları araştırılıyor.
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