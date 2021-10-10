Fransız ekibi Nice'in kaleci Ersin Destanoğlu'na ve Alman temsilcisi Stuttgart'ın sol bek Rıdvan Yılmaz'a daha önce yaptıkları önerileri reddeden Beşiktaş, devre arasında teklif gelse de bu oyuncuları hiçbir yere bırakmayacak.