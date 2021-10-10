BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Yönetimden flaş transfer kararı! Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz...
Spor haberleri: 2021/2022 sezonunda Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş'ta yönetim, gösterdikleri başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren milli futbolcular Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Fransız ekibi Nice'in kaleci Ersin Destanoğlu'na ve Alman temsilcisi Stuttgart'ın sol bek Rıdvan Yılmaz'a daha önce yaptıkları önerileri reddeden Beşiktaş, devre arasında teklif gelse de bu oyuncuları hiçbir yere bırakmayacak.
Söz konusu isimlerin menajerlerinden de sezon sonu gelmeden teklif getirmemeleri istendi. İki yıldız adayının gerçek değerini bulmadan gitmeleri mümkün değil.
Sabah'ın haberine göre; genç oyuncularına geçtiğimiz sezon 5'er yıllık iyileştirilmiş sözleşme yapan yönetimin, geleceğe dair düşüncesi iki ismi de çift haneli rakamlara satarak gelir elde etmek ve bu şekilde yollarını açmak.
Şu ana dek 6 Süper Lig, 2 Şampiyonlar Ligi maçında kaleyi koruyan Ersin, 8 gole engel olamazken bu karşılaşmaların 4'ünde ağlarında top görmedi. Geçen sezon 1 gol ve 2 asistle oynayan Rıdvan ise bu sezon 8 maçta 2 gol ve 2 asist üretti.
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