BEŞİKTAŞ HABERLERİ

KALMA DURUMU VAR MI?

Golcü futbolcu ile Beşiktaş arasında şu anda sıcak bir ilişki var. Taraflar eğer memnun kalırsa Michy Batshuayi'nin yeniden kiralanması gündeme gelecek. Ancak; şu an için bu konuda net bir açıklama yapılmıyor.