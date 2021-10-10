10 Ekim 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'nin 3 hedefi belli oldu! Chelsea...

Beşiktaş'ın Premier Lig devlerinden Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, Avrupa'da büyük ses getirmişti. Siyah beyazlı takım ile geçici sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı golcünün, kariyerindeki 3 hedefi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi’nin 3 hedefi belli oldu! Chelsea...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.10.2021

Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, bu sezon da şampiyonluk hedefliyor. Siyah-beyazlılar ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteriyor. Beşiktaş'ın bu sezon ses getiren transferlerinden biri olan Michy Batshuayi'nin yakın vadede gerçekleştirmek istediği 3 hedef var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi’nin 3 hedefi belli oldu! Chelsea...

İLK HEDEF ŞAMPİYONLUK

Ajansspor'un haberine göre; golcü futbolcunun kısa vadede gerçekleştirmek istediği hedefler ortaya çıktı. Michy Batshuayi, öncelikle formasını giydiği Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi’nin 3 hedefi belli oldu! Chelsea...

BELÇİKA'DA 1 NUMARA OLMAK İSTİYOR

Batshuayi, Belçika Milli Takımı'nda Romelu Lukaku, Benteke gibi isimlerle yarış içinde. Batshuayi, milli takımda başarılı olmak ve ilk 11'de düzenli oynamayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi’nin 3 hedefi belli oldu! Chelsea...

CHELSEA'YE DÖNMEK

Belçika basını daha önce Batshuayi'nin gerçekleştirmek istediği en önemli hedefin, yeniden Chelsea forması giymek olduğunu yazmıştı. Daha önce Chelsea tarafından başka takımlara da kiralanan Michy, bu hedefine sezon sonunda ulaşabilir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi’nin 3 hedefi belli oldu! Chelsea...

KALMA DURUMU VAR MI?

Golcü futbolcu ile Beşiktaş arasında şu anda sıcak bir ilişki var. Taraflar eğer memnun kalırsa Michy Batshuayi'nin yeniden kiralanması gündeme gelecek. Ancak; şu an için bu konuda net bir açıklama yapılmıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi’nin 3 hedefi belli oldu! Chelsea...

MALİYETİ NE KADAR?

Bu sezon Beşiktaş'a transfer olan Michy Batshuayi için Chelsa'ye sadece 150 bin Euro kiralama bedeli ödendi. Belçikalı golcü ise bu sezon için 3 milyon 165 bin Euro kazanacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş’ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi’nin 3 hedefi belli oldu! Chelsea...

BU SEZONKİ PERFORMANSI

28 yaşına geride bıraktığımız günlerde giren golcü futbolcu, Beşiktaş'ta bu sezon 8 maçta 650 dakika süre aldı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Usta yorumcudan Beşiktaş sözleri! Sakatlıklar... Usta yorumcudan Beşiktaş sözleri! "Sakatlıklar..."
Pjanic’ten Juventus’a dönüş açıklaması! Pjanic'ten Juventus'a dönüş açıklaması!
Milli futbolcunun gözü Beşiktaş’ta! Şartlar uyarsa... Milli futbolcunun gözü Beşiktaş'ta! "Şartlar uyarsa..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör