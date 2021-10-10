BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'nin 3 hedefi belli oldu! Chelsea...
Beşiktaş'ın Premier Lig devlerinden Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, Avrupa'da büyük ses getirmişti. Siyah beyazlı takım ile geçici sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı golcünün, kariyerindeki 3 hedefi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, bu sezon da şampiyonluk hedefliyor. Siyah-beyazlılar ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteriyor. Beşiktaş'ın bu sezon ses getiren transferlerinden biri olan Michy Batshuayi'nin yakın vadede gerçekleştirmek istediği 3 hedef var.
İLK HEDEF ŞAMPİYONLUK
Ajansspor'un haberine göre; golcü futbolcunun kısa vadede gerçekleştirmek istediği hedefler ortaya çıktı. Michy Batshuayi, öncelikle formasını giydiği Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamak istiyor.
BELÇİKA'DA 1 NUMARA OLMAK İSTİYOR
Batshuayi, Belçika Milli Takımı'nda Romelu Lukaku, Benteke gibi isimlerle yarış içinde. Batshuayi, milli takımda başarılı olmak ve ilk 11'de düzenli oynamayı hedefliyor.
KALMA DURUMU VAR MI?
Golcü futbolcu ile Beşiktaş arasında şu anda sıcak bir ilişki var. Taraflar eğer memnun kalırsa Michy Batshuayi'nin yeniden kiralanması gündeme gelecek. Ancak; şu an için bu konuda net bir açıklama yapılmıyor.
MALİYETİ NE KADAR?
Bu sezon Beşiktaş'a transfer olan Michy Batshuayi için Chelsa'ye sadece 150 bin Euro kiralama bedeli ödendi. Belçikalı golcü ise bu sezon için 3 milyon 165 bin Euro kazanacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
28 yaşına geride bıraktığımız günlerde giren golcü futbolcu, Beşiktaş'ta bu sezon 8 maçta 650 dakika süre aldı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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