10 Ekim 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Miralem Pjanic'ten Juventus'a dönüş sözleri!

Beşiktaş'ın, Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic transferi Avrupa'da oldukça büyük yankı uyandırmıştı. Pjanic, milli arada Fransa - Belçika karşılaşmasını seyretmek için Torino'ya gitti. Burada, İtalyan gazeteciler kendisine "Juventus'a dönecek misin?" sorusunu iletti. Boşnak yıldızın cevabı ise işte böyle oldu... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Miralem Pjanic’ten Juventus’a dönüş sözleri!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.10.2021 Giriş Tarihi: 10.10.2021

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı yıldız futbolcu Miralem Pjanic, kendisine yöneltilen transfer sorusunu cevapladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Miralem Pjanic’ten Juventus’a dönüş sözleri!

Yıldız futbolcu, milli arayı değerlendirmek için Fransa - Belçika maçını izlemeye Torino'ya gitti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Miralem Pjanic’ten Juventus’a dönüş sözleri!

Burada Sky Sports muhabirleriyle konuşan Miralem Pjanic, kendisine yöneltilen transfer sorusunu cevapladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Miralem Pjanic’ten Juventus’a dönüş sözleri!

JUVENTUS'A DÖNECEK Mİ?
Pjanic, Sky Sports muhabirinin "Juventus'a dönecek misin?" sorusuna "Hayır, hayır" dedi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Miralem Pjanic’ten Juventus’a dönüş sözleri!

Miralem Pjanic, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 5 müsabakada forma giydi. Boşnak yıldız, bu müsabakalarda toplam 3 asiste imza atarken, 324 dakika sahada kaldı.

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