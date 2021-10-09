09 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kara Kartal Can Bozdoğan için düğmeye bastı! Sezon sonunda...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, yeni sezonda kadrosunu önemli oyuncularla güçlendirdi. Genç oyuncuları da takıma kazandıran siyah beyazlılarda Can Bozdoğan performansıyla dikkatleri çekti. Kara Kartal 20 yaşındaki için düğmeye bastı. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kara Kartal Can Bozdoğan için düğmeye bastı! Sezon sonunda...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

Can Bozdoğan'ın takım ve maç ayırt etmeden, idmanlarda bile aynı performansı sergilemesi Sergen Yalçın'ın beğenisini kazanırken, bonservisi için hamle kararı verildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kara Kartal Can Bozdoğan için düğmeye bastı! Sezon sonunda...

Sabah'ın haberine göre; bu sezonun başında Schalke 04'ten satın alma opsiyonu ile kiralanan Can Bozdoğan sınıfı geçti. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, performansı ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girerken özellikle idmanlardaki etkili oyunu ve hırsı ile göz doldurdu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kara Kartal Can Bozdoğan için düğmeye bastı! Sezon sonunda...

Tecrübeli çalıştırıcının, yönetimle yaptığı görüşmede, "Fiziksel olarak çok iyi. Teknik ve oyun görüşü açısından da oldukça kaliteli bir oyuncu. Sol ayağını iyi kullanıyor. Gelecek açısından büyük potansiyele sahip. Ona daha fazla süre vermeye başlayacağım" dediği oyuncunun sezon sonunda tapusu alınacak. 1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Can'ın, sezon sonuna kadar performansı yakından takip edilecek ve gelecek sezon bonservisi ile birlikte kadroya katılacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kara Kartal Can Bozdoğan için düğmeye bastı! Sezon sonunda...

CAN BOZDOĞAN'IN KARİYERİ

Beşiktaş, 1 sezon, 4 maç, 2 ilk 11, 220 dakika.

Schalke, 2 sezon, 18 maç, 8 ilk 11, 908 dakika.

Schalke II, 2 sezon, 3 maç, 3 ilk 11, 242 dakika.

Köln U19, 1 sezon, 1 maç, 12 dakika

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