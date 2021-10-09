BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Kara Kartal Can Bozdoğan için düğmeye bastı! Sezon sonunda...
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, yeni sezonda kadrosunu önemli oyuncularla güçlendirdi. Genç oyuncuları da takıma kazandıran siyah beyazlılarda Can Bozdoğan performansıyla dikkatleri çekti. Kara Kartal 20 yaşındaki için düğmeye bastı. İşte ayrıntılar...
Can Bozdoğan'ın takım ve maç ayırt etmeden, idmanlarda bile aynı performansı sergilemesi Sergen Yalçın'ın beğenisini kazanırken, bonservisi için hamle kararı verildi.
Sabah'ın haberine göre; bu sezonun başında Schalke 04'ten satın alma opsiyonu ile kiralanan Can Bozdoğan sınıfı geçti. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, performansı ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne girerken özellikle idmanlardaki etkili oyunu ve hırsı ile göz doldurdu.
Tecrübeli çalıştırıcının, yönetimle yaptığı görüşmede, "Fiziksel olarak çok iyi. Teknik ve oyun görüşü açısından da oldukça kaliteli bir oyuncu. Sol ayağını iyi kullanıyor. Gelecek açısından büyük potansiyele sahip. Ona daha fazla süre vermeye başlayacağım" dediği oyuncunun sezon sonunda tapusu alınacak. 1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Can'ın, sezon sonuna kadar performansı yakından takip edilecek ve gelecek sezon bonservisi ile birlikte kadroya katılacak.
CAN BOZDOĞAN'IN KARİYERİ
Beşiktaş, 1 sezon, 4 maç, 2 ilk 11, 220 dakika.
Schalke, 2 sezon, 18 maç, 8 ilk 11, 908 dakika.
Schalke II, 2 sezon, 3 maç, 3 ilk 11, 242 dakika.
Köln U19, 1 sezon, 1 maç, 12 dakika
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