09 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Zeynep Kerimoğlu Beşiktaş Vodafone'da!

Beşiktaş Vodafone’dan flaş transfer!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.10.2021

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, forvet Zeynep Kerimoğlu'nu kadrosuna kattığı açıkladı. Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında forvet Zeynep Kerimoğlu'nu transfer ettiği belirtilerek, "Zeynep Kerimoğlu'na Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'tan yapılan duyuruda, siyah-beyazlı ekibin yeni sezon Transfer çalışmaları kapsamında forvet Zeynep Kerimoğlu'nu transfer ettiği belirtilerek, "Zeynep Kerimoğlu'na Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Dudulluspor formasıyla Kadınlar 2. Ligi'nde 10 maçta 27 gol atarak gol kraliçesi olan 18 yaşındaki futbolcu, 17 ve 19 yaş altı milli takımlarında forma giydi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ayrılık kesinleşti! Başkan Çebi biletini kesmişti... Ayrılık kesinleşti! Başkan Çebi biletini kesmişti...
Beşiktaş ve G.Saray milli yıldız için karşı karşıya! Beşiktaş ve G.Saray milli yıldız için karşı karşıya!
Kartal düğmeye bastı! Sezon sonunda... Kartal düğmeye bastı! Sezon sonunda...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör