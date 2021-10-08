08 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal'a Francisco Montero müjdesi! Karantina süreci bitiyor

Kara Kartal’a o isimden iyi haber!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.10.2021

Beşiktaş'ta son dönemde yaşanan sakatlıklar oldukça can sıktı. Birçok oyuncusunu sakatlıklara kurban veren siyah beyazlılarda, Montero ise Covid-19 olması sebebiyle takımdan uzak kaldı. Kara Kartal'a İspanyol stoperden iyi haber geldi. İşte detaylar...

Siyah-beyazlılar kabus gibi bir dönemi geride bırakırken, milli ara adeta ilaç gibi geldi... Kartal'da Covid-19 testi pozitif çıkan İspanyol stoper Montero'nun karantina süresi bugün sona erecek. Fotomaç'ın haberine göre; genç futbolcu ardından da idmanlarda takımla beraber çalışmalarına başlayacak. Kartal'da hazır olmayan sadece tek bir isim kaldı. Siyah beyazlılarda iyileşme aşamasındaki Atiba Hutchinson'ın henüz tam olarak hazır olmadığı, tecrübeli futbolcunun da önümüzdeki günlerde tam olarak iyileşerek takıma dahil olacağı öğrenildi.

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