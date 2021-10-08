BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cenk Tosun'dan sevindiren haber! Sakatlığının ardından...
Beşiktaş'a Everton'da geri döndükten sonra sakatlık geçiren Cenk Tosun'dan sevindiren haber geldi. Milli futbolcunun tedavilerine İngiltere'de devam edilirken Süper Lig'in devre arasında siyah-beyazlılarla yeniden dönebileceği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin devre arası veya sezon sonu kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun formasına kavuşmak için gün sayıyor.
EVERTON'DA 2 HAFTA SONRA ÇALIŞACAK
Geçirdiği ağır sakatlık ve ameliyattan sonra toparlanan ve artık özel antrenör eşliğinde arkadaşlarının yaptığı çalışmalara başlayan Tosun Paşa, 2 hafta sonra takım çalışmalarına da katılacak.
Teknik direktör Rafael Benitez'in santrfor bölgesinde sakatlıkların artmasıyla yakından ilgilendiği Cenk Tosun'un Kasım ayında maç kadrsonua girebilecek durumda olacağı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'A 3 GOLLÜK KATKI YAPTI
Geçtiğimiz sezonun devre arası kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun, Süper Lig 'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 4 maç siyah-beyazlı formayı giyebilmişti. Erzurum deplasmanında yaşadığı diz sakatlığıyla sezonu kapatan milli futbolcu Beşiktaş'ta 3 gole imza attı.
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