BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'a sevindiren haber
Beşiktaş'ta milli arada gözler sakat olan isimlere çevrildi. Siyah-beyazlılarda birçok oyuncu takımla çalışmalara başlarken sadece N'Koudou takıma dönemeyecek. (BJK spor haberleri)
Kulüp tarihine geçen seviyede bir sakatlık krizi yaşayan Beşiktaş'ta bir süredir formalarından uzak kalan oyuncular yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Sergen Yalçın yaşadıkları bu dönemi geçen sezon da benzer bir şekilde tecrübe ettiklerini, Covid-19'a yakalananların fazlalığı sebebiyle ciddi kadro sıkıntısı yaşadıklarını ama krizden daha güçlü çıkarak şampiyon olduklarını hatırlattı.
HEDEF KRİZDEN KUVVETLİ ÇIKMAK
Tecrübeli çalıştırıcı bir defa daha atlattıkları büyük krizin kendilerini geçen sezon olduğu gibi yine kuvvetlendirdiği görüşünde. Siyah beyazlı yöneticilere milli aradan sonra sadece N'Koudou'nun yetişmeyeceğinin bilgisini veren Yalçın, buldukları şansları iyi kullanan Serdar Saatçı ve Can Bozdoğan'ın da rahatlıkla ilk 11'de oynayabilecek seviyeye geldiğini söyledi. Öte yandan Sivasspor maçında oyundan atılan Sergen Yalçın'a bir maç ceza geldi. Deneyimli çalıştırıcı, Başakşehir maçında kulübede yer alamayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...