08 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'a sevindiren haber

Yalçın’ın sevindiren haber! Milli ara sonrası...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.10.2021

Beşiktaş'ta milli arada gözler sakat olan isimlere çevrildi. Siyah-beyazlılarda birçok oyuncu takımla çalışmalara başlarken sadece N'Koudou takıma dönemeyecek. (BJK spor haberleri)

Kulüp tarihine geçen seviyede bir sakatlık krizi yaşayan Beşiktaş'ta bir süredir formalarından uzak kalan oyuncular yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Sergen Yalçın yaşadıkları bu dönemi geçen sezon da benzer bir şekilde tecrübe ettiklerini, Covid-19'a yakalananların fazlalığı sebebiyle ciddi kadro sıkıntısı yaşadıklarını ama krizden daha güçlü çıkarak şampiyon olduklarını hatırlattı.

HEDEF KRİZDEN KUVVETLİ ÇIKMAK
Tecrübeli çalıştırıcı bir defa daha atlattıkları büyük krizin kendilerini geçen sezon olduğu gibi yine kuvvetlendirdiği görüşünde. Siyah beyazlı yöneticilere milli aradan sonra sadece N'Koudou'nun yetişmeyeceğinin bilgisini veren Yalçın, buldukları şansları iyi kullanan Serdar Saatçı ve Can Bozdoğan'ın da rahatlıkla ilk 11'de oynayabilecek seviyeye geldiğini söyledi. Öte yandan Sivasspor maçında oyundan atılan Sergen Yalçın'a bir maç ceza geldi. Deneyimli çalıştırıcı, Başakşehir maçında kulübede yer alamayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Verilmesi gereken cezayı açıkladı! Talimat hakaret maddesinden... Verilmesi gereken cezayı açıkladı! "Talimat hakaret maddesinden..."
Sevindiren haber geldi! Transfer... Sevindiren haber geldi! Transfer...
Anlaşmaya yanaşmadı! Avrupa’dan 2 talip birden... Anlaşmaya yanaşmadı! Avrupa'dan 2 talip birden...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör