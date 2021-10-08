BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'a sevindiren haber

Beşiktaş'ta milli arada gözler sakat olan isimlere çevrildi. Siyah-beyazlılarda birçok oyuncu takımla çalışmalara başlarken sadece N'Koudou takıma dönemeyecek. (BJK spor haberleri)

Kulüp tarihine geçen seviyede bir sakatlık krizi yaşayan Beşiktaş'ta bir süredir formalarından uzak kalan oyuncular yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Sergen Yalçın yaşadıkları bu dönemi geçen sezon da benzer bir şekilde tecrübe ettiklerini, Covid-19'a yakalananların fazlalığı sebebiyle ciddi kadro sıkıntısı yaşadıklarını ama krizden daha güçlü çıkarak şampiyon olduklarını hatırlattı.

HEDEF KRİZDEN KUVVETLİ ÇIKMAK

Tecrübeli çalıştırıcı bir defa daha atlattıkları büyük krizin kendilerini geçen sezon olduğu gibi yine kuvvetlendirdiği görüşünde. Siyah beyazlı yöneticilere milli aradan sonra sadece N'Koudou'nun yetişmeyeceğinin bilgisini veren Yalçın, buldukları şansları iyi kullanan Serdar Saatçı ve Can Bozdoğan'ın da rahatlıkla ilk 11'de oynayabilecek seviyeye geldiğini söyledi. Öte yandan Sivasspor maçında oyundan atılan Sergen Yalçın'a bir maç ceza geldi. Deneyimli çalıştırıcı, Başakşehir maçında kulübede yer alamayacak.

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