09 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'ın gözdesi Josef de Souza'ya Gremio kancası!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta, bazı isimler ön plana çıktı. Özellikle takımda üstlendiği rolle şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olup, teknik direktör Sergen Yalçın'ın değişmez oyuncusu haline gelen Josef de Souza'nın geleceği merak konusu. Brezilyalı oyuncuya ülkesinden talip çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın’ın gözdesi Josef de Souza’ya Gremio kancası!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.10.2021

Beşiktaş'ın başarılı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bir numaralı gözdesi olan Brezilyalı orta saha Josef de Souza'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Siyah-Beyazlı Yönetim, 32 yaşındaki oyuncu ile yeni bir sözleşme yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın’ın gözdesi Josef de Souza’ya Gremio kancası!

Ancak başarılı oyuncuya eski takımı Gremio da talip. Akşam'ın haberine göre; Gremio yetkilileri Josef ile temasa geçti. Sambacı ise öncelikle Beşiktaş'ta futbol kariyerine devam etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın’ın gözdesi Josef de Souza’ya Gremio kancası!

JOSEF 3 YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

Sezon sonunda 33 yaşına basacak olan Josef, Beşiktaş yetkililerinden az 3 yıllık sözleşme istiyor. Yönetim ise 1+1+1 yıllık olmak üzere her yıl yenilenecek bir sözleşme sunmayı düşünüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın’ın gözdesi Josef de Souza’ya Gremio kancası!

Yapılan görüşmelerin kısa bir süre içinde sonlandırılması planlanıyor. Josef, bu sezon 8 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi maçının tamamında sahada kaldı. Brezilyalı oyuncunun bu süre içinde 1 golü bulunuyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ayrılık kesinleşti! Başkan Çebi biletini kesmişti... Ayrılık kesinleşti! Başkan Çebi biletini kesmişti...
Beşiktaş ve G.Saray milli yıldız için karşı karşıya! Beşiktaş ve G.Saray milli yıldız için karşı karşıya!
Kartal düğmeye bastı! Sezon sonunda... Kartal düğmeye bastı! Sezon sonunda...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör