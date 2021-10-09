BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'ın gözdesi Josef de Souza'ya Gremio kancası!
Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta, bazı isimler ön plana çıktı. Özellikle takımda üstlendiği rolle şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olup, teknik direktör Sergen Yalçın'ın değişmez oyuncusu haline gelen Josef de Souza'nın geleceği merak konusu. Brezilyalı oyuncuya ülkesinden talip çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Beşiktaş'ın başarılı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bir numaralı gözdesi olan Brezilyalı orta saha Josef de Souza'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Siyah-Beyazlı Yönetim, 32 yaşındaki oyuncu ile yeni bir sözleşme yapmak istiyor.
Yapılan görüşmelerin kısa bir süre içinde sonlandırılması planlanıyor. Josef, bu sezon 8 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi maçının tamamında sahada kaldı. Brezilyalı oyuncunun bu süre içinde 1 golü bulunuyor.
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