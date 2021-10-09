09 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bursaspor - Beşiktaş maçında taraftarlar arasında kavga çıktı

Bursaspor - Beşiktaş maçında taraftarlar arasında kavga
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.10.2021

Spor haberleri: ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Frutti Extra Bursaspor ile Beşiktaş Icrypex arasında oynanan maçta iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. (BJK spor haberi)

Bursa'da Tofaş Spor Salonu'nda oynanan Bursaspor - Beşiktaş maçında kavga çıktı. Taraftarın kavgası maçın durmasına sebep oldu. Polislerin araya girmesiyle taraftarlar sakinleştirildi. Taraftarların sakinleşmesinin ardından maç devam etti. Polis ekipleri başka bir kavganın çıkmaması için güvenlik önlemlerini arttırdı.

Frutti Extra Bursaspor 73-76 Beşiktaş Icrypex (MAÇ SONUCU - ÖZET) | ING Basketbol Ligi


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