BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Başkan Ahmet Nur Çebi Ersin Destanoğlu'na zam yaptı

Başkan Ahmet Nur Çebi, kendi yaş grubunda Avrupa'nın en değerli kalecisinin Ersin olduğunu iddia ederek, kendisine Lyon'un scoutlarının Ersin'e beğendiğini söyleyen menajerlere sezon başındaki rakama zam yaptığını dile getirdi.

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Başkan Ahmet Nur Çebi, kendi yaş grubunda Avrupa'nın en değerli kalecisinin Ersin olduğunu iddia ederek, kendisine Lyon'un scoutlarının Ersin'e beğendiğini söyleyen menajerlere sezon başındaki rakama zam yaptığını dile getirdi. Daha önce 12 milyon euro istenen Ersin hali hazırda 2001 ve sonrası doğumlu kaleciler arasında Shakhtar'ın file bekçisi Trubin'den sonra dünyanın en pahalı ikinci ismi olarak kabul ediliyor.