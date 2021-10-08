BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Domagoj Vida ile masaya oturdu! İşte yapılacak teklif...

Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Domagoj Vida, aldığı yüksek maaş sebebiyle yönetimin elini kolunu bağlıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, Hırvat oyuncuyla masaya oturdu ancak görüşmeler beklenen seviyeye gelmediği için tıkandı. İşte pazarlıklarda son durum...

Domagoj Vida, Beşiktaş'la yeniden anlaşmak için 3.4 milyon Euro olan maaşından 900 bin Euro feragat etmeye hazır ancak Başkan Çebi ve ekibi 2.5 milyon Euro'yu da çok buluyor. Sabah'ın haberine göre; Hırvat stopere önerilen sözleşme ise iki yıllık ve sezon başına 1.7 milyon Euro garanti ücret. 32 yaşındaki oyuncunun menajeriyle de 2 milyon Euro'luk komisyon problemi henüz çözülebilmiş değil.

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