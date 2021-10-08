BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Cyle Larin anlaşmaya yanaşmadı! Avrupa'dan 2 talip birden...
Son dakika spor haberleri: Geçtiğimiz sezon kazanılan çifte kupada büyük katkı veren ve Avrupa'nın devlerinin radarına giren Cyle Larin, siyah-beyazlılarla yeni sözleşme görüşmelerinde 1.8 milyon Euro'luk maaşı reddetmişti. Kanadalı yıldıza İspanya ve Fransa'dan talipler olduğu öğrenildi. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi).
Son iki sezonda gösterdiği müthiş performansa dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin, Beşiktaş yönetimini zorluyor. Siyah-Beyazlılar'ın yeni sözleşme için teklif ettiği 1.8 milyon Euro'yu geri çeviren Kanadalı yıldızın talipleri de artıyor.
Takvim'in haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin için iki takımın devreye girdiği öğrenildi. Genç forvet için İspanya'dan Real Betis ve Fransa'dan Lyon'un girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor.
Larin'in ilk tercihinin Beşiktaş olduğu ancak maaş konusunda pürüzlerin devam etmesi halinde diğer seçenekleri de gündemine alacağı belirlendi. Genç yıldız sezon sonu serbest kalacağı için başka kulüplerin de devreye girebileceği öğrenildi.
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