BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi'den dikkat çeken sözler! "Dünyada bunu hiçbir yerde görmedim"

Taraftarlarlar hakkında neler söylemek istersiniz?

Taraftarlarımız gerçekten çok coşkulu ve çılgın. Çok büyük bir taraftar kitlemiz var. Maçlarda desteklerini asla esirgemiyorlar. Her zaman yanımızdalar. İyi günde kötü günde hep birlikte olduğumuzu bana hissettiriyorlar. Ben de bu sevginin karşılığında onlara en iyisini vermek için mücadele ediyorum. Çok mücadeleci bir futbolcuyum. Atmak istediğim her golü, camiamız için atacağım. Taraftarlarımız iyi ki var! Onları çok seviyorum.