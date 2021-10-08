BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Batshuayi'den dikkat çeken sözler! "Dünyada bunu hiçbir yerde görmedim"
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, Beşiktaş Dergisi'nin ekim sayısına özel bir röportaj verdi. Batshuayi yapmış olduğu açıklamada çarpıcı ifadelere yer verdi. İşte performansıyla göz dolduran Michy Batshuayi'nin açıklamaları... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, Beşiktaş Dergisi'nin ekim sayısına özel bir röportaj verdi. İşte Belçikalı golcünün röportajı...
Beşiktaş'ı ilk duyduğunda kulüp hakkında neler öğrendiniz?
Coşkulu taraftarlarının ve büyük bir stadyumunun olduğunu öğrendim. İlk öğrendiğim bilgiler bunlar oldu. Hayatımda önem verdiğim en değerli iki unsuru söylersem eğer bunların taraftar ve stadyum olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca mutlaka eklemem gerekir ki Vodafone Park'ın atmosferi her yerde bulabileceğiniz bir atmosfer değil.
"BÖYLE BİR SEVGİ DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK"
Beşiktaş sevgisi ile ilgili neler söylersiniz?
Böyle bir sevgi dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Her yerde karşılaşamayacağınız bir sevgi bu. Herkesin sevgisini hissetmek benim için çok değerli. Sevenleri hayranlıkla izliyorum.
Taraftarlarlar hakkında neler söylemek istersiniz?
Taraftarlarımız gerçekten çok coşkulu ve çılgın. Çok büyük bir taraftar kitlemiz var. Maçlarda desteklerini asla esirgemiyorlar. Her zaman yanımızdalar. İyi günde kötü günde hep birlikte olduğumuzu bana hissettiriyorlar. Ben de bu sevginin karşılığında onlara en iyisini vermek için mücadele ediyorum. Çok mücadeleci bir futbolcuyum. Atmak istediğim her golü, camiamız için atacağım. Taraftarlarımız iyi ki var! Onları çok seviyorum.
Şampiyon olan Chelsea'den bir diğer şampiyon olan Beşiktaş'a geldiniz. Şampiyon takımda olmak size neler hissettiriyor?
Çok güzel bir duygu. Çok güzel bir his. Bir futbolcu olarak bu hissi tarif etmem mümkün değil. İngiltere'de şampiyonluğu yaşadım; Beşiktaş'ta da bu duyguyu tatmak istiyorum. Sezonu takip eden taraftarlarımız ile birlikte şampiyonluklar yaşamak en büyük hedeflerimin arasında.
Şampiyonlar Ligi'nde yapabileceğimizin en iyisini yapmak ve Süper Lig'de şampiyonluğu kazanmak öncelikli beklentilerim. Beşiktaş olarak hedeflerimiz her zaman çok yüksek. Yüksek olması da çok normal. Çünkü çok yükseklerde uçan, üst seviyelerde olan bir takımız.
Takım arkadaşlarınızla iletişiminiz nasıl?
Takımdaki sıcaklığı geldiğim an hissettim. Bu takıma da camiaya da yansıyor. Çok eksik futbolcumuz var. Bir süredir aramızda yoklar. Onların olmaması beni üzüyor. Ama saha içi ve saha dışı arkadaşlığımız çok iyi.
Şampiyonlar Ligindeki durumumuz hakkında neler söylemek istersiniz?
İç sahadaki ilk Dortmund maçımız taraftarlarımız ile birlikte evimizde oynadığımız müthiş ve büyük bir maçtı. Ama deplasmanda oynadığımız Ajax maçı için aynı cümleleri söyleyemeyeceğim. Çünkü çok fazla eksik futbolcumuz vardı. Bizi olumsuz anlamda etkiledi. Yine de umudumuzu kaybetmedik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Hedeflerimizden şaşmadık. Sağlam adımlarla devam ediyoruz. Beşiktaş için her zaman her şey çok güzel olacaktır.
İstanbul'u sevdiniz mi?
İstanbul çok güzel bir şehir. Rüya şehir de denebilir. Fakat maalesef üzülerek söylüyorum ki maç trafiğinden dolayı pek fazla gezme şansım olmadı. Çok yoğun bir programda maç oynuyoruz. En kısa zamanda İstanbul için vakit ayıracağım. Tarihini, güzelliklerini ve gezilecek yerleri çok merak ediyorum.
Bir gününüz nasıl geçiyor?
Sabah rutin olan antrenmanımıza gidiyorum. Ardından eve geri dönüyorum. Çocuklarımla bol bol vakit geçiriyorum. Play Station oynuyorum. Genel olarak günlük rutinim bu şekilde geçiyor.
Futbolda dünyasındaki en sevdiğiniz, oyununu beğendiğiniz futbolcu kimdir?
Benim için dünyanın en iyisi Messi. Oyununu ve karakterini sevdiğim bir futbolcu.
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