BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Sivasspor maçı öncesi Domagoj Vida ve Alex Teixeira müjdesi!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'a iki müjde birden geldi. Sakatlık sorunuyla boğuşan siyah-beyazlılarda yıldız futbolcular Domagoj Vida ve Alex Teixeira'nın sakatlıklarını büyük ölçüde atlattığı ve iki futbolcunun da Sivasspor maçına yetişeceği öğrenildi. (BJK spor haberi)
Sakatlıklarla beli bükülen Beşiktaş'a yaklaşan Sivasspor karşılaşması öncesinde iki yıldız isminden müjde geldi. Alex Teixeira ve Domagoj Vida'nın sakatlığı büyük ölçüde atlattığı öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; her iki futbolcunun da yarın Vodafone Park'ta oynanacak Sivasspor karşılaşmasına yetişebilecekleri kaydedildi. Bu ikili teknik direktör Sergen Yalçın'ın elini biraz da olsa rahatlatacak. Ayrıca Necip Uysal da kadroda yer alacak. Öte yandan Kara Kartal'ın önemli isimlerinden Rachid Ghezzal'in yanı sıra stoper Welinton'ın da sakatlıklarının sürdüğü öğrenildi. Siyah-beyazlılarda tam 8 futbolcu hastalık ya da sakatlık nedeniyle Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. O isimler şöyle: Pjanic, Welinton, Larin, Mehmet Topal, N'Koudou, Atiba, Ghezzal, Montero.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...