BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'a iki müjde birden geldi. Sakatlık sorunuyla boğuşan siyah-beyazlılarda yıldız futbolcular Domagoj Vida ve Alex Teixeira'nın sakatlıklarını büyük ölçüde atlattığı ve iki futbolcunun da Sivasspor maçına yetişeceği öğrenildi. (BJK spor haberi)

Sakatlıklarla beli bükülen Beşiktaş'a yaklaşan Sivasspor karşılaşması öncesinde iki yıldız isminden müjde geldi. Alex Teixeira ve Domagoj Vida'nın sakatlığı büyük ölçüde atlattığı öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; her iki futbolcunun da yarın Vodafone Park'ta oynanacak Sivasspor karşılaşmasına yetişebilecekleri kaydedildi. Bu ikili teknik direktör Sergen Yalçın'ın elini biraz da olsa rahatlatacak. Ayrıca Necip Uysal da kadroda yer alacak. Öte yandan Kara Kartal'ın önemli isimlerinden Rachid Ghezzal'in yanı sıra stoper Welinton'ın da sakatlıklarının sürdüğü öğrenildi. Siyah-beyazlılarda tam 8 futbolcu hastalık ya da sakatlık nedeniyle Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. O isimler şöyle: Pjanic, Welinton, Larin, Mehmet Topal, N'Koudou, Atiba, Ghezzal, Montero.

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