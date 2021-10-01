01 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Mustafa Sarıgözoğlu Beşiktaş’ta

Mustafa Beşiktaş’ta
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.10.2021

2. Lig Beyaz Grup'taki Nazilli'nin altyapısında başlayıp geçen sezonu Karşıyaka altyapısında geçiren genç futbolcu Mustafa Sarıgözoğlu, Beşiktaş'a transfer oldu.

2. Lig Beyaz Grup'taki Nazilli'nin altyapısında başlayıp geçen sezonu Karşıyaka altyapısında geçiren genç futbolcu Mustafa Sarıgözoğlu, Beşiktaş'a transfer oldu.

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