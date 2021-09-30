BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında sakatlığı nedeniyle birçok oyuncusundan eksik çıktığı maçta deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından öğrencilerine övgü dolu sözler sarf etti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Şampiyonlar Ligi'nde önceki gece Ajax'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'dan öğrencilerine övgü dolu sözler vardı. Fotomaç'ın haberine göre; karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında futbolcularla kısa bir toplantı yapan Yalçın, "Hepinizle gurur duyuyorum. Verdiğiniz mücadeleyi çok beğendim. Kaybettiğimiz için üzülmemize gerek yok. Yıllardır bu seviyede oynamaya alışkın olan bir takıma karşı elinizden geleni yaptınız. Pozisyona girdiniz, attığımız gol iptal edildi ve herkes mücadeleden bir an olsun kopmadı. Eksiklerimiz de çoktu ama bu bahane değil. Görev alan herkes alkışı hak etti. Şimdi bu maçı unutmak zorundayız" dedi.

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