30 Eylül 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan Ajax - Beşiktaş maçı sonrası öğrencilerine övgü dolu sözler!

Yalçın’dan öğrencilerine övgü dolu sözler!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 30.09.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında sakatlığı nedeniyle birçok oyuncusundan eksik çıktığı maçta deplasmanda Ajax'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından öğrencilerine övgü dolu sözler sarf etti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Şampiyonlar Ligi'nde önceki gece Ajax'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'dan öğrencilerine övgü dolu sözler vardı. Fotomaç'ın haberine göre; karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında futbolcularla kısa bir toplantı yapan Yalçın, "Hepinizle gurur duyuyorum. Verdiğiniz mücadeleyi çok beğendim. Kaybettiğimiz için üzülmemize gerek yok. Yıllardır bu seviyede oynamaya alışkın olan bir takıma karşı elinizden geleni yaptınız. Pozisyona girdiniz, attığımız gol iptal edildi ve herkes mücadeleden bir an olsun kopmadı. Eksiklerimiz de çoktu ama bu bahane değil. Görev alan herkes alkışı hak etti. Şimdi bu maçı unutmak zorundayız" dedi.

Tribünden Devler Ligi'ne! İşte Berkay'ın hikayesi... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Tribünden Devler Ligi’ne! İşte Berkay’ın hikayesi... Tribünden Devler Ligi'ne! İşte Berkay'ın hikayesi...
Berkan Vardar ve Serdar Saatçı çok konuşuldu! Berkan Vardar ve Serdar Saatçı çok konuşuldu!
Larin Beşiktaş’ta kalacak mı? Menajerinden açıklama geldi Larin Beşiktaş'ta kalacak mı? Menajerinden açıklama geldi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör