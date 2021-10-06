06 Ekim 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan çifte bomba! Ocakta Kaan Ayhan haziranda Cenk Tosun

Beşiktaş haberleri: Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin geçtiğimiz günlerde "Transfer döneminde isteyip de alamadığımız tek futbolcu" dediği Kaan Ayhan için ocak ayında bir kez daha nabız yoklayacak. Kara Kartal ayrıca sezon sonunda Everton ile sözleşmesi bitecek olan eski futbolcusu Cenk Tosun'u haziranda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’dan çifte bomba! Ocakta Kaan Ayhan haziranda Cenk Tosun
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Beşiktaş, Kaan Ayhan için yaz transfer döneminde ısrarlı girişimlerde bulunmuş ancak kulübü Sassuolo olumsuz cevap vermişti. Başarılı stoperden vazgeçmeyen siyah-beyazlılar, İtalyan takımının oyuncu hakkındaki kararını değiştirmesini bekliyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’dan çifte bomba! Ocakta Kaan Ayhan haziranda Cenk Tosun

Sassuolo'yu ikna etmeye çalışan Beşiktaş, bu transferi ocak ayında bitirmeyi hedefliyor. Serie A'da fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu da haber göndererek siyah-beyazlı kulübe gelmeye hazır olduğunu söyledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’dan çifte bomba! Ocakta Kaan Ayhan haziranda Cenk Tosun

SASSUOLO'DA NE YAPTI?

Geçen sezon Sassuolo formasıyla 23 karşılaşmada forma giyen Kaan Ayhan, skora da 1 asistlik katkıda bulundu. 26 yaşındaki milli stoper, bu sezon ise 3 mücadelede ter dökerken toplam 98 dakika sahada kaldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’dan çifte bomba! Ocakta Kaan Ayhan haziranda Cenk Tosun

TOSUN PAŞA BEDELSİZ GELECEK

Kartal'a geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kiralık olarak dönen ancak Erzurum deplasmanında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sadece 4 maçta forma giyen Cenk Tosun ise ocak ayına kadar sahalara dönemeyecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal’dan çifte bomba! Ocakta Kaan Ayhan haziranda Cenk Tosun

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Everton ile sözleşmesi sezon sonu biten tecrübeli golcü ile ilgili düşüncesi hazirana kadar beklemek. 30 yaşındaki milli futbolcunun, tam hazır hale gelmesinin şubat ayını bulabileceği belirtilirken ayrıca yüksek maliyetli kontratı nedeniyle sezon sonu daha iyi koşullarda transfer edilebileceği düşünülüyor.

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