06 Ekim 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın zemini Sporting Lizbon maçında hazır olacak!

Beşiktaş zemin sorununu çözecek! O maçta hazır
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'u konuk edecek Beşiktaş'ta, stadın zemini merak konusu olmuştu. Son oynanan Sivasspor maçında kötü bir halde bulunan zemin, Devler Ligi'ne hazır hale getirilecek. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Sezonun ilk maçından itibaren Vodafone Park'ın yenilenen zemini hem futbolcuların hem de teknik heyetin eleştirilerinden nasibini almıştı.

Sivas maçı öncesi oluşan boşlukta hibrit takviyesi yapılan saha, bir nebze toparlanmış görüntüsü verdi.

Sabah'ın haberine göre, 19 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçına kadar zeminin etraflıca elden geçirilerek düzeltileceği ifade edildi.

Yıldız futbolcuya sert eleştiri! haberin devamı

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