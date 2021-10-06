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Beşiktaş haberleri: Gökhan Töre'ye sert eleştiri! "İlk 11 düzeyinde oynamıyor"

Süper Lig'de 8 hafta tamamlanırken, milli araya girildi. Beşiktaş, milli araya girmeden önce sancılı bir süreç geçirdi ve birçok oyuncusunu sakatlığa kurban etti. Siyah-beyazlılarda bu dönemde yedek olarak düşünülen futbolcular ilk 11'de forma giyerken, bazıları verilen şansları iyi değerlendiremedi. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Beşiktaş için çarpıcı bir tespitte bulundu. Karaman, "Transfer döneminde Beşiktaş Ghezzal'ın yedek pozisyonuna öncelik vermeli. Gökhan Töre'nin forma giydiği maçlarda ilk 11 düzeyinde oyun oynayamıyor olması, onun sorgulanmasına neden olacaktır." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
06.10.2021
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