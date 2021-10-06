06 Ekim 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Umtiti hamlesi! Devre arasında...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 17 puan toplarken, Avrupa'da oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılarda özellikle savunma hattında yaşanan hatalar sonrası Barcelona'nın kadrosunda düşünmediği yıldız isim için harekete geçildi. İşte o isim ve detaylar... (BJK spor haberleri)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’dan Umtiti hamlesi! Devre arasında...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.10.2021

Süper Lig'de ilk 8 haftada 17 puan toplayan Beşiktaş, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’dan Umtiti hamlesi! Devre arasında...

Sezon başında kadrosuna katmak istediği Samuel Umtiti için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, Fransız futbolcunun takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’dan Umtiti hamlesi! Devre arasında...

Sport gazetesine göre Barça, savunma oyuncusunu Ocak 2022'de kesin olarak ya satacak veya kiralık olarak verecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’dan Umtiti hamlesi! Devre arasında...

Mali bir krizin ortasında olan Katalan ekibi giderlerini azaltmak zorunda. Bu sayede Pjanic'i alan siyah-beyazlıların Umtiti'yi de kadrosuna katma şansı ortaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’dan Umtiti hamlesi! Devre arasında...

Haberde Beşiktaş'ın yeniden Umtiti için devrede olduğu, ocak ayında transferi gerçekleştirebileceği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’dan Umtiti hamlesi! Devre arasında...

Haberde ayrıca Beşiktaş'ın yanı sıra Nice ve Lazio'nun da Samuel Umtiti için pusuda beklediği yazıldı.

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