Son dakika spor haberi: Ajax - Beşiktaş maçında Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'a hayran kaldılar!
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi 2. maçında Hollanda ekibi Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Zorlu mücadeleye scout akını vardı. Gözler, siyah-beyazlı takımın genç oyuncuları Ersin Destanoğlu ve ve Rıdvan Yılmaz'daydı. Kartal'ın iki genç ismi performanslarıyla takdir topladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Ajax'a konuk olduğu mücadelede scoutlar genç oyuncuları izledi.
Gözleri siyah-beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın üzerindeydi. Fotomaç'ın haberine göre, Kartal'daki birçok eksiğe rağmen iki oyuncu performanslarıyla bir kez daha beğenildi.
Ersin Destanoğlu ile sezon başında Fransız ekipleri ilgilenmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Ajax'ın hakim oynadığı maçta kurtarışlarıyla dikkat çekti. Yediği gollerde yapacağı bir şey yoktu. Rıdvan Yılmaz da Umut Meraş'ın önünde orta sahanın solunda oynadı. Genç futbolcu bu bölgenin ayakta kalan isim olmayı başardı.
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