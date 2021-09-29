Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Ajax'a konuk olduğu mücadelede scoutlar genç oyuncuları izledi.

Gözleri siyah-beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın üzerindeydi. Fotomaç'ın haberine göre, Kartal'daki birçok eksiğe rağmen iki oyuncu performanslarıyla bir kez daha beğenildi.

Ersin Destanoğlu ile sezon başında Fransız ekipleri ilgilenmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Ajax'ın hakim oynadığı maçta kurtarışlarıyla dikkat çekti. Yediği gollerde yapacağı bir şey yoktu. Rıdvan Yılmaz da Umut Meraş'ın önünde orta sahanın solunda oynadı. Genç futbolcu bu bölgenin ayakta kalan isim olmayı başardı.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ