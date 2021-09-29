Ajax-Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken yorum! "Hala söyleyecek sözü var"
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Ajax'a konuk oldu ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadeleye hakemin skandal kararları damga vururken, Fotomaç Gazetesi yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
SİNAN VARDAR - DAHA YENİ BAŞLIYOR
Ajax bir ekol... Dünyanın bir numaralı proje takımı... En pahalı futbolcusunun yıllık maliyeti 500 bin Euro... Hollanda kulübünün en büyük özelliği yıldız yetiştirip, sivrilen yetenekleri altyapıdan üst yapıya çıkarmak. Ardından da bu futbolcuları Avrupa'nın önde gelen kulüplerine satmak...
Bu işi çok da iyi yapıyorlar. Araştırma ekipleriyle dünyayı tarıyorlar. Kulübün, Hollanda'daki mal varlığı milyar dolarlarla ifade ediliyor. Türkiye'de de kulüplerin yapması gerekenleri Ajax birebir uyguluyor. Maça gelince... Hollanda ekibi maçın hakimiydi ve oyunun her alanını iyi kullandılar. Çok pas yaptılar, ve her atakları bilinçliydi. Ama ilk dakikalarda Batshuayi'nin topu direkten dönmeseydi, ikinci yarıda hakem Kenan'ın golünü verseydi belki de bugün başka şeyler konuşacaktık. Beşiktaş'ta kaleci Ersin dün yediği gollere rağmen çok iyi kurtarışlar yaptı. Genç Serdar, Rıdvan, Can ve sonradan oyuna giren Berkay takımın ayakta kalan isimleriydi. Bu gençler formayı zorlar.
Dikkat ederseniz bu isimlerin üçü altyapımızdan, Can da geleceğe yönelik transfer... Hemen belirteyim; Berkay'la da benim hiçbir akrabalığım yok. Beşiktaş'ı 12 eksikle çıktığı bu maçta çok eleştirmek haksızlık olur. Ama bazı isimler var ki sahada çok sırıtıyor.
Özellikle mücadelenin İkinci yarısında Beşiktaş'ın başa başa yakın bir mücadele etme gayreti alkışa değerdi. Hakem Bastien bal gibi golümüzü iptal etmesi gecenin rezaletiydi. Şampiyonlar Ligi dünyanın en zor futbol turnuvası. Burada yer almak güzel ve her şey daha bitmedi. Daha yeni başlıyor.
TURGAY DEMİR - HER ŞEYE RAĞMEN!
Beşiktaş'ın eksiklerini ad ve soyadlarıyla yazmaya kalksam köşe dolar, o derece… Buna karşılık Ajax tam kadro ve deplasmandasınız… Yedeğin yedeğiyle sahaya çıkan bir Beşiktaş ve ideal onbiriyle sahada olan Hollanda'nın güçlü temsilcisi Ajax. Hollanda futboludur diyerek küçümseyenler olabilir, onlara hatırlatmakta fayda var; Milli Takım altı gol yedi Hollanda'dan, PSV ise Galatasaray'a iki maçta yedi gol attı!.. Üstelik Beşiktaş gibi 10-12 eksikleri de yoktu!
Mevcut şartlarda Sergen hoca çıkarabileceği en iyi kadroyu çıkardı. Sol tarafımızı iki savunmacıyla sağlama almak istedi, sağ kanadı da Roiser ve Kenan'la kullanıp kapatmak istedi. Orta alanda, savunmamızın göbeğinde yapacak bir şey yoktu, olanlar oynadı… İlk kez bir araya gelen oyuncu topluluğunu bir çok hata yapması normal. Bir maçta takım haline gelmelerini bekleyemezsiniz.
Her şeye rağmen maç boyu üç net pozisyon bulan, Kenan'la bulduğu pozisyon, omuz omuza mücadele olmasına rağmen Fransız hakem tarafından düdükle kesilen Beşiktaş asla enseyi karartmadı ve dik durdu. Her Beşiktaşlı, çok eleştirdiğim Gökhan Töre ve Kenan Karaman dahil, dün geceki zor maçta yürekleriyle oynadılar. Mücadelelerinden dolayı hepsini kutluyorum.
Beşiktaş yerine bir başka takımımız, bunca eksiğiyle Ajax karşısında, 50 bin kişi önünde böyle bir mücadele ortaya koyabilir miydi şüpheliyim. Eğer rövanşta da benzer şanssızlıklar karşımıza çıkmazsa Ajax hak ettiği dersi İstanbul'da alır bundan hiç şüphem yok… İki yenilgiyle başlamak hoş değil elbet ama Beşiktaş'ın bu grupta hala söyleyecek sözü olduğuna inanıyorum.
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