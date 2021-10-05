05 Ekim 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Cyle Larin'den şok talep! Ahmet Nur Çebi tepki gösterdi

Beşiktaş’ta Larin’den şok talep! Çebi tepki gösterdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

Beşiktaş yönetimi ile Cyle Larin arasında Haziran ayından beri sürdürülen sözleşme görüşmeleri ‘maaş’ engeline takıldı. Yıllık ücreti 1.6 milyon Euro olan 26 yaşındaki oyuncuya, yönetimin yeni teklifi 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıl için toplam 5 milyon 250 bin Euro oldu. Ancak Kanadalı bu rakamı beğenmedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Cyle Larin ile yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri tıkandı.

Sabah'ta yer alan habere göre; İlk olarak haziranda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bizzat Vodafone Park'a çağırıp görüşme yaptığı Larin ile o günden bu yana anlaşma sağlanamadı.

Yıllık ücreti 1.6 milyon Euro olan 26 yaşındaki oyuncuya, yönetimin yeni teklifi 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıl için toplam 5 milyon 250 bin Euro oldu. Ancak Kanadalı bu rakamı beğenmedi.

Larin'in menajeri Nick Mavromaras, Beşiktaş'tan yıllık net 2.5 milyon Euro maaş artı imza parası istedi. Başkan Çebi ise imza parası konusunun adının bile geçmeyeceğini karşı tarafa iletirken, "Beşiktaş'ın oyuncusuna sözleşmesini uzatsın diye imza parası vermem" diyerek tepki gösterdi. Maaş konusunun ise görüşülmeye devam ettiği kaydedildi.

2018'de 1 milyon 850 bin Euro bonservisle Beşiktaş'a gelen Larin, özellikle geçen sezonki performansı ile değerini katladı. Transfermarkt'ın verilerine göre Kanadalı'nın şimdiki değeri 11 milyon Euro.

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