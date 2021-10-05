05 Ekim 2021, Salı
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ALTYAPIDA KENDİNİ GÖSTERDİ
MİRAÇ ASİLTEKİN KİMDİR?
Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın onayladı! Miraç Asıltekin A takıma katılıyor
Beşiktaş, Almanya'nın Union Berlin takımından U19 takımına transfer ettiği Miraç Asıltekin ile ilgili yeni bir karar aldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, genç oyuncunun A Takım ile antrenmanlara çıkmasına onay verdi. Peki, Miraç Asıltekin kimdir? Hangi mevkiilerde oynuyor? İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, bir genç yeteneği daha kazanmak içn düğmeye bastı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, 18'lik genç yetenek Miraç Asıltekin'in A Takım ile idmanlara çıkmasına onay verdi.
ALTYAPIDA KENDİNİ GÖSTERDİ
Miraç Asıltekin, Beşiktaş U19 ile idmanlara çıkıyordu ve genç yetenek, oynadığı futbolla kendisini gösterdi.
MİRAÇ ASİLTEKİN KİMDİR?
Almanya'da dünyaya gelen 18 yaşındaki futbolcu, hücum hattının sağında, solunda ve forvette görev alabiliyor.
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