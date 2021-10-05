05 Ekim 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın onayladı! Miraç Asıltekin A takıma katılıyor

Beşiktaş, Almanya'nın Union Berlin takımından U19 takımına transfer ettiği Miraç Asıltekin ile ilgili yeni bir karar aldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, genç oyuncunun A Takım ile antrenmanlara çıkmasına onay verdi. Peki, Miraç Asıltekin kimdir? Hangi mevkiilerde oynuyor? İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın onayladı! Miraç Asıltekin A takıma katılıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

Beşiktaş, bir genç yeteneği daha kazanmak içn düğmeye bastı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, 18'lik genç yetenek Miraç Asıltekin'in A Takım ile idmanlara çıkmasına onay verdi.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın onayladı! Miraç Asıltekin A takıma katılıyor

ALTYAPIDA KENDİNİ GÖSTERDİ

Miraç Asıltekin, Beşiktaş U19 ile idmanlara çıkıyordu ve genç yetenek, oynadığı futbolla kendisini gösterdi.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın onayladı! Miraç Asıltekin A takıma katılıyor

MİRAÇ ASİLTEKİN KİMDİR?
Almanya'da dünyaya gelen 18 yaşındaki futbolcu, hücum hattının sağında, solunda ve forvette görev alabiliyor.

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