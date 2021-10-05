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BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi (Spor haberleri)

Sergen Yalçın PFDK’ya sevk edildi!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 Giriş Tarihi: 05.10.2021

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi. Yalçın, 'Sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle sevk edildi. (BJK spor haberleri)

Sivasspor maçında kırmızı kart gören Sergen Yalçın, "sportmenliğe aykırı hareketi" PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın 02.10.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR (2-1) Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 03.10.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Deneyimli teknik adama 36. madde uyarınca 1-3 maç arası ceza gelmesi bekleniyor.
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