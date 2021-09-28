Son dakika spor haberleri | Beşiktaş'ın Ajax maçı öncesinde Ahmet Nur Çebi: Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz | BJK haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş, Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele öncesinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi iddialı açıklamalarda bulundu. Çebi, "Beşiktaş’ın olduğu yerde umut her zaman vardır." ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Ajax ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi Sabah Spor'a açıklamalarda bulunan siyah beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, iddialı ifadeler kullandı.
İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları:
Beşiktaş'ın olduğu yerde umut her zaman vardır. Çocuklar sahaya çıkıp ellerinden geleni yapacaklar. İnancımız elbette her zaman var, sonuçta sahaya çıkan 11 oyuncumuz da Beşiktaş'ın formasını terletecek.
Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuç ne olur göreceğiz. İnşallah güzel bir şekilde buradan ayrılırız.
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