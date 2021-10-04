Ligde 5 puan kaybettikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax'a yenilen Beşiktaş, Avrupa dönüşünde sezonun dişli rakiplerinden Sivasspor'u 2-1 mağlup edip yara sararken bileği bükülmesi ne kadar zor bir takım olduğunu bir kez daha gösterdi. Fırtına gibi başladığı ligde arka arkaya sakatlıklarla sarsılan siyah-beyazlılar, tabiri caizse zor maçların takımı... Bu sezon daha 8 haftada 2 kez kırmızı kart gören Beşiktaş, bunlardan puan çıkarmayı başarıp bir de muhteşem geri dönüşe imza attı. Kartallar ilk olarak 3. haftadaki 45 dakika 10 kişi oynadığı Karagümrük sınavını kazandı.



