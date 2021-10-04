Son dakika spor haberi: Pes etmek Beşiktaş'ın kitabında yok! O maçlarda...
8 haftası geçen Süper Lig'de milli araya girilirken Sivasspor karşısında 3 puan alan Beşiktaş, zor maçları kazanarak zirve yarışına tutundu. Siyah beyazlılar, 10 kişi kaldığı Karagümrük, 2-0 geriden çevirdiği Antalya ve 5 eksikle çıktığı Sivas müsabakalarından zaferle ayrıldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Ligde 5 puan kaybettikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde de Ajax'a yenilen Beşiktaş, Avrupa dönüşünde sezonun dişli rakiplerinden Sivasspor'u 2-1 mağlup edip yara sararken bileği bükülmesi ne kadar zor bir takım olduğunu bir kez daha gösterdi. Fırtına gibi başladığı ligde arka arkaya sakatlıklarla sarsılan siyah-beyazlılar, tabiri caizse zor maçların takımı... Bu sezon daha 8 haftada 2 kez kırmızı kart gören Beşiktaş, bunlardan puan çıkarmayı başarıp bir de muhteşem geri dönüşe imza attı. Kartallar ilk olarak 3. haftadaki 45 dakika 10 kişi oynadığı Karagümrük sınavını kazandı.
ALTYAPI OYUNCULARIYLA
5. haftada yapılan Antalyaspor karşılaşması ise ayrı bir zorluk oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri deplasmanda karşılaştığı rakibine karşı 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 galip noktaladı. Yine kırmızı kartla bitirdiği Adana Demir mücadelesinden 1 puan çıkaran Beşiktaş, 5 eksik futbolcuyla çıktığı Sivasspor maçından da 3 puanla ayrıldı. Ayrıca rakibinin 5 maçlık yenilmezlik serisini de bitirdi. Altay ile Ajax karşılaşmasının kadrosunu, altyapıdan aldığı oyuncularla tamamlayan siyah-beyazlılar, böylece milli araya moralli girmiş oldu.
MİLLİ ARA SONRASI TAM KADRO
Sıyah-beyazlılarda sakat futbolcuların dönmeye başlaması teknik heyeti ve camiayı sevindiren bir gelişme oldu. Fotomaç'ın haberine göre, Sivasspor maçı öncesi Domagoj Vida, Necip Uysal ve Alex Teixeria iyileşeriken 15 Ekim'e kadar sürecek milli arada diğer sakat futbolcuların da Mehmet Topal haricinde tamamen iyileşip takıma dönmesi bekleniyor. Siyah-beyazlıların milli aradaki tek dileği ülkelerinin takımına giden futbolcuların sağlam bir şekilde geri dönmesi olacak.
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