03 Ekim 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Valentin Rosier 2021 yılının en fazla asist yapan savunma oyuncusu oldu

2021 yılında zirve Rosier’in!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda güven Yalçın'ın golünde asist yapan Fransız sağ bek Valentin Rosier ise 2021 yılında en fazla asist yapan savunma oyuncusu oldu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında, Demir Grup Sivasspor ile Vodafone Park stadında karşılaştı ve 2-1 kazandı.

32. dakikada Beşiktaş, Güven Yalçın'ın şık golüyle 1-0 öne geçti. Rosier'in sağ kanatta son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Güven Yalçın, oldukça şık bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Böylelikle Valentin Rosier, 2021'de Süper Lig'de en fazla asist yapan savunma oyuncusu oldu.
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