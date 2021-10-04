04 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın o sözleri Güven Yalçın'ı ateşledi!

Beşiktaş'ın son haftalardaki formda golcüsü Güven Yalçın, menajer seçimi, çevresinin para hırsı ve yanlış dostluklar nedeniyle kariyerini neredeyse bitirme noktasına gelmişti. Ancak genç forvet, Sergen Yalçın'ın "En büyük başarısızlığım, çok yetenekli ama olmadı" sözlerinden etkilendi ve hayatında yeni bir sayfa açtı. İşte Güven Yalçın'ın ayağa kalkış hikayesi... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın o sözleri Güven Yalçın’ı ateşledi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.10.2021

Beşiktaş'ta Güven Yalçın son zamanlardaki performansıyla dikkat çekiyor. 22 yaşındaki futbolcunun ayağa kalkış hikayesi ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, 2014-15 sezonunda Beşiktaş, Almanya'daki scoutu Selçuk Avcı'yı B. Leverkusen'in genç oyuncusu Atakan Akkaynak'ı izlemesi için maça göndermişti. Ancak Avcı'nın dikkatini çeken isim Güven Yalçın oldu. Güven için olumsuz olarak belirtilen tek konu, "Mental desteğe ihtiyacı var" kısmıydı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın o sözleri Güven Yalçın’ı ateşledi!

Kulübüyle sözleşme uzatmayan Güven, bir türlü Beşiktaş'tan haber alamayınca az daha Twente'ye transfer oluyordu. 5 scoutun onayından geçen genç oyuncu için son anda araya girildi ve siyah-beyazlı takıma yetiştirme bedeliyle dahil edildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın o sözleri Güven Yalçın’ı ateşledi!

Dönemin U19 Milli Takım Sorumlusu Tolunay Kafkas, Beşiktaş'ta teknik adamlık koltuğunda oturan Şenol Güneş'e, "Hocam helal olsun. Çok iyi şartlara müthiş adam almışsınız" dedi. Güven Yalçın, Güneş'in de gözüne girince A Takım'da forma giymeye başladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın o sözleri Güven Yalçın’ı ateşledi!

İlk sezonunda 23 maçta 8 gol, 2 asiste imzasını atan Güven'in yükselişi A Milli Takım ile devam etti. Ancak sonrasında yaptığı yanlış seçimler gerilemesine neden oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın o sözleri Güven Yalçın’ı ateşledi!

Güven'in Türkiye'deki menajerlik seçimleri ve dostlukları kendisini aşağı çekti. Çevresinin para hırsı, hızla gelen şöhret ve yanlış dostluklar yıldız adayını olumsuz etkiledi. Mayıs ayında Sergen Yalçın'ın kendisiyle ilgili söylediği, "En büyük başarısızlığım. Ondan çok ümitliydim. Çok yetenekli bir oyuncu ama olmadı" sözlerinden etkilenen Güven Yalçın, hayatında yeni bir sayfa açtı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın o sözleri Güven Yalçın’ı ateşledi!

İlk olarak menajerlik şirketini değiştirdi. Genç oyuncu, ikinci adımını ise bireysel performans antrenörü tutarak gerçekleştirdi. Yaz döneminde herkesin tatilde olduğu zamanlarda 22 yaşındaki futbolcu, kondisyon, fizik, güç ve teknik başta olmak üzere günü gününe çalışmalar yaptı. Beslenme üzerine de profesyonel destek alan Güven Yalçın'ın fiziksel görüntüsü sağlıklı bir hayat düzeniyle birlikte 5 ayda çok ciddi şekilde değişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın o sözleri Güven Yalçın’ı ateşledi!

Mental açıdan kendisine yardımcı olacak insanlarla görüşmeler sağladı ve kariyerini her şeyden çok etkileyen çevresel faktörleri hayatından bertaraf etti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın o sözleri Güven Yalçın’ı ateşledi!

Kendisini hırslandıran son konu ise hem A Milli Takım'a uzun süredir çağırılmaması hem de Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi listesine adının yazılmaması oldu. Kötü günleri geride bırakmak adına ekstra hırslandı. Kendisine,"Milli Takım'a döneceğim. Sergen hocamın yüzünü kara çıkarmayacağım" sözünü verdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın o sözleri Güven Yalçın’ı ateşledi!

Ve eksiklerin çokluğunda kendisine verilen şansı çok iyi kullandı. İki maçta 3 gol attı. Özellikle Sivas karşısında performansı ve bulduğu iki şık golle Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan isim oldu.

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