Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kaç maç ceza alacak?
Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u 2-1 ile geçen Beşiktaş’ta, gözler Sergen Yalçın'ın alacağı cezaya çevrildi. Deneyimli teknik adam, kurallar gereği bir maç ceza alacak. Yönetim ise konunun takipçisi olacak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşıktaş için bu haftanın en önemli konularından biri, karşılaşmada kırmızı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın'ın alacağı ceza olacak. Fotomaç'ın haberine göre, mücadelenin 43'üncü dakikasında sahadan çıkmayan topa vurduğu için doğrudan kırmızı kart gören tecrübeli teknik adamın cezası, kurallar gereği 1 maç olacak. Ancak yöneticiler karşılaşma esnasında ve maçtan sonra da yapılan algı çalışmalarını dikkatle takip ettiklerini belirterek, Sergen Yalçın'ın daha fazla ceza almasının sağlanmak istediğini belirtiyor ve buna müsaade etmeyeceklerini dile getiriyor.
Siyah-beyazlıların Futbol A.Ş Direktörü Ceyhun Kazancı maçtan sonra yaptığı açıklamada, 4'üncü hakem ile konuştuklarını ve Sergen Yalçın'ın saha içindeki topa vurduğu için kırmızı kart gördüğünü net bir şekilde söylediğini ifade etti. Öte yandan maç sonrası kulübün sosyal medya hesaplarından Sergen Yalçın paylaşımları yapılarak usta hocaya destek verilmişti.
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