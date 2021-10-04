04 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Hereda San Pablo Burgos 82-74 Beşiktaş Icrypex (MAÇ SONUCU - ÖZET) | FIBA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş Avrupa’daki ilk maçında mağlup oldu
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.10.2021

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Icrypex, H Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İspanyol ekibi Hereda San Pablo Burgos'a 82-74 mağlup oldu.

İspanya'nın Burgos kentindeki Pabellon Multiusos Coliseum'da oynanan karşılaşmada, çekişmeli geçen ilk periyot 21-20 Hereda San Pablo Burgos üstünlüğü ile geçerken ev sahibi ekip, soyunma odasına 44-43 üstün girdi.

Üçüncü periyot sonunda durumu eşitlemesine rağmen son periyotta daha etkili bir oyun sergileyen Hereda San Pablo Burgos, karşılaşmadan 82-74 galip ayrıldı.

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