04 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal, Welinton ve Larin saha çalışmalarına başladI (Spor haberleri)

Kartal’da 3 isimden sevindiren haber!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 Giriş Tarihi: 04.10.2021

Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından 17 puan toplayan Beşiktaş'ta milli arada da çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları geçen Ghezzal, Welinton ve Larin saha çalışmalarına başladı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Beşiktaş'a 3 müjdeli haber geldi. Zorlu mücadelenin hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılarda, sakatlıklarını atlatan Welinton, Ghezzal ve Cyle Larin de çalışmada yer aldı.

3 futbolcunun, Başakşehir mücadelesine kadar hazır hale geleceği öğrenildi.




YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal milli arada sakatlıklardan kurtuluyor Kartal milli arada sakatlıklardan kurtuluyor
Beşiktaş’ta Güven Yalçın zammı kaptı! Beşiktaş'ta Güven Yalçın zammı kaptı!
Sergen Yalçın kaç maç ceza alacak? Yönetim harekete geçti Sergen Yalçın kaç maç ceza alacak? Yönetim harekete geçti
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör