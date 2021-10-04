BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal, Welinton ve Larin saha çalışmalarına başladI (Spor haberleri)

Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından 17 puan toplayan Beşiktaş'ta milli arada da çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları geçen Ghezzal, Welinton ve Larin saha çalışmalarına başladı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Beşiktaş'a 3 müjdeli haber geldi. Zorlu mücadelenin hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılarda, sakatlıklarını atlatan Welinton, Ghezzal ve Cyle Larin de çalışmada yer aldı.

3 futbolcunun, Başakşehir mücadelesine kadar hazır hale geleceği öğrenildi.

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