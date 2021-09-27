27 Eylül 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Michy Batshuayi Ajax’ı seviyor!

Batshuayi Ajax’ı seviyor! O maçın kahramanıydı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.09.2021

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Salı günü Hollanda'nın Ajax takımıyla karşılaşacak. Kartal'ın zorlu mücadelede en büyük kozu ise Michy Batshuayi olacak. Devler Ligi’nde Chelsea, Valencia ve Beşiktaş formalarıyla 14 maça çıkan Belçikalı yıldızın, 2019’da Ajax’a golü bulunuyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Kara Kartal'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, siyah-beyazlıların Ajax karşısında en önemli gol ayağı olacak.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, 27 yaşındaki santrfor, daha önce Şampiyonlar Ligi arenasında 14 karşılaşmaya çıkarken, 4 kez ağları sarstı. Batsman; Chelsea formasıyla 8 maçta 3 gol, Valencia'da ise 5 karşılaşmada 1 kez fileleri sarsmayı başardı.

Beşiktaş'ta ise ilk sınavını Dortmund maçında verdi. Batshuayi, 23 Ekim 2019'da Hollanda'da oynanan Ajax-Chelsea maçının da kahramanı oldu. Belçikalı yıldız, 71. dakikada Abraham'ın yerine oyuna girerken, 86. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Batshuayi'nin Beşiktaş formasıyla bu sezon 6 maçta 3 golü ve 1 asisti bulunuyor.

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