27 Eylül 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'a hayran kaldı!

Stefan Kuntz o isme hayran kaldı! 10 yılı kurtardık
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.09.2021

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz’a hayran kaldı. Alman çalıştırıcı, “Türkiye’nin en az 10 yıl sol bek ihtiyacı yok” ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Eski Beşiktaşlı futbolcu Stefan Kuntz, geçtiğimiz hafta A Milli Takım'ın başına geçmişti. Almanya U21 Takımı'nda çalışması ve genç oyuncularla yeni bir sistem kurması için ay-yıldızlıların başına getirilen Stefan Kuntz, Türk futbolcuları mercek altına aldı. Beşiktaş'ın son maçlarını dikkatle takip eden 58 yaşındaki çalıştırıcı, Genç sol bek Rıdvan Yılmaz'a hayran kaldı. 20 yaşındaki futbolcu, son 3 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı ve gösterdiği yüksek performansla dikkatleri üzerinde topladı.

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Fotomaç'ın haberine göre, Kuntz'un, Hamit Altıntop ile yaptığı görüşmede, "20 yaşında olmasına rağmen çok akıllı oynuyor. Fizik gücünü artırması halinde Avrupa'nın önemli takımlarında rahatlıkla forma giyer. Milli takımın en az 10 yılını kurtarır" dediği öğrenildi. Rıdvan bu sezon Beşiktaş'ta 6 maçta boy göstermiş ve 2 gol, 1 asist yaptı. Rıdvan geçtiğimiz yaz A Milli Takım ile EURO 2020 kadrosuna çağrılmıştı ancak dönemin hocası Şenol Güneş, genç futbolcunun hazır olmadığı gerekçesiyle oynatmamıştı.

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