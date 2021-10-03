Beşiktaş-Sivasspor maçı sonrası yıldız isme sert eleştiri! "Oyunu ışık vermedi"

Bir çift lafım da hakeme var. Her temasa faul çalan, düşürene değil düşene baktığı için sürekli yanılan bir hakem… Mimikleri inanılmaz itici… Otoriteyi somurtmak sanıyor… Hakem falan değil bu Yaşar… Yabancı sorununu çözeriz, öyle ya da böyle futbolumuz da gelişir de bu hakem konusu bin yıl falan daha bizim peşimizi bırakmaz. VAR, AVAR yetmez, AVATAR gelse yetmez, Avatar!