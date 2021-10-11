11 Ekim 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan Adem Ljajic kararı! 22 milyon...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın raporuyla kadro dışı kalan Adem Ljajic konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Sırp yıldızın takımdan ayrılması için bu adımı atacak. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan Adem Ljajic kararı! 22 milyon...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Beşiktaş yönetimi, gözden çıkarılan Sırp futbolcu Adem Ljajic'ten kurtulmak için her yolu deniyor. Siyah-beyazlılar şimdiye kadar gelen transfer tekliflerini reddeden Sırp yıldız için devre arası neşteri vuracak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan Adem Ljajic kararı! 22 milyon...

Milliyet'te yer alan habere göre tecrübeli orta saha oyuncusu ocak ayında bir takımla anlaşmazsa siyah-beyazlılar sözleşmesini feshedecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan Adem Ljajic kararı! 22 milyon...

Ljajic, Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte yıllık 4.2 milyon euro kazanıyor. 6 aylık maaşı ise 2.1 milyon euro (yaklaşık 22 milyon lira).

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan Adem Ljajic kararı! 22 milyon...

Kartal, devre arasının son gününe kadar bir takımla anlaşmadığı takdirde 22 milyon lirayı verip Sırp oyuncuyla vedalaşacak. 2019 yılında transfer edilen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ljajic bu sezon hiçbir maçta görev almadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş’tan Adem Ljajic kararı! 22 milyon...

Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncuyu gönderip onun yerine transfer yapmayı planlıyor.

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