Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Sivasspor maçı öncesi konuştu!

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:

"Vida döndü, Necip döndü, Alex iyi durumda. Zor bir maç olacak ama iyi hazırlandık. Oyuncularımızı bu maça konsantre etmeye çalıştık. Umarım iyi bir skor alıp lige dönüş yaparız."

"Atiba'nın milli maça gitme durumu var, Larin gitmeyecek. Oyuncularımızın sağlığı önemli. Milli takımları önemli ama sağlık daha önemli. Milli takımda oynayacak durumda olduklarını sanmıyorum. Bazı oyuncularımızı da bugün zorlayabilirdik ama riske etmek istemedik."

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