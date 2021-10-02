02 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Sivasspor maçı öncesi konuştu!

Yalçın’dan sakatlık sözleri!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Sivasspor ile karşılaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yöenetecek. Müsabaka öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İŞTE YALÇIN'IN SÖZLERİ:

"Vida döndü, Necip döndü, Alex iyi durumda. Zor bir maç olacak ama iyi hazırlandık. Oyuncularımızı bu maça konsantre etmeye çalıştık. Umarım iyi bir skor alıp lige dönüş yaparız."

"Atiba'nın milli maça gitme durumu var, Larin gitmeyecek. Oyuncularımızın sağlığı önemli. Milli takımları önemli ama sağlık daha önemli. Milli takımda oynayacak durumda olduklarını sanmıyorum. Bazı oyuncularımızı da bugün zorlayabilirdik ama riske etmek istemedik."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal’ın Sivasspor maçı 11’i belli oldu! Kartal'ın Sivasspor maçı 11'i belli oldu!
Sakatlıklardan sonra Sergen Yalçın’dan flaş karar! Sakatlıklardan sonra Sergen Yalçın'dan flaş karar!
Beşiktaş-Sivasspor maçının VAR hakemi belli oldu! Beşiktaş-Sivasspor maçının VAR hakemi belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör