10 Ekim 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson kararı! Sezon sonunda...

Beşiktaş'ta, takımın efsane futbolcusu Atiba Hutchinson'un, kulüple olan bağının kopmaması için büyük bir planın hazırlığı yapılıyor. Şubat ayında 39 yaşına girecek olan Atiba'nın önümüzdeki sezon teknik kadroda olması için teklif yapılacak. Yönetimin bu girişimine Kanadalı efsanenin de olumlu bakması bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson kararı! Sezon sonunda...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Son üç sezondur futbolu bırakma eşiğinde olmasına rağmen her defasında sözleşmesi bir yıllığına uzatılan Kanadalı oyuncu artık hocalığa ısınıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Şubat ayında 39 yaşına girecek olan Atiba'nın önümüzdeki sezon teknik kadroda olması için teklif yapılacak. Yönetimin bu girişimine Kanadalı efsanenin de olumlu bakması bekleniyor.

Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson kararı! Sezon sonunda...

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Hutchinson daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş'ta teknik adamlık fikrine sıcak baktığını belirterek "Zamanı geldiğinde masaya oturup ciddi bir şekilde bunu konuşmayı ben de isterim" sözlerini kullanmıştı. Eşinin İstanbul'da uzun vadeli iş girişimlerinin ve çocuklarının İstanbul'a alışması sebebiyle Atiba'nın Türkiye'den ayrılmayı düşünmediği biliniyor. Yönetim, Sergen Yalçın'la da görüştükten sonra Atiba'nın yardımcı antrenörlüğü için girişimde bulunacak.

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