02 Ekim 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Forma giymesi halinde sakatlanması adına risk taşıyacak olması nedeniyle yıldız oyuncuyu maç kadrosuna almayan Yalçın, Necip ve Vida ve Alex'i kafileye dahil etti. Sivasspor maçının ne kadar önemli olduğunu bilse de daha sonraki maçları risk altına sokmamak için Pjanic'i dinlendirmek isteyen siyah-beyazlı teknik adamın Vida'ya ise forma vermesi bekleniyor.
Necip ve Alex'i yedek soyundurmayı düşünen Sergen Yalçın, duruma göre bu oyuncuları da değerlendirecek. Stoperde Vida'nın yanında Serdar ya da N'Sakala'yı oynatmayı düşünen deneyimli hoca bu tercihini ise maç günü yapacak.
Öte yandan futbolcularıyla bir görüşme yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, "Çok zor günlerden geçiyoruz. Ne olursa olsun sahadaki herkesin karakterini ortaya koyması takım olduğumuzu gösteriyor. Sivasspor maçında da aynı hırsı bekliyorum. Ajax maçında skor istediğimiz gibi değildi, fakat oyun olarak iyi işler yaptık. Bu maçta da aynı tempoyu bekliyorum" diye konuştuğu öğrenildi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan kritik toplantı: Aynı hırsı bekliyorum (Spor haberleri)
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Yalçın, "Çok zor günlerden geçiyoruz. Ne olursa olsun sahadaki herkesin karakterini ortaya koyması takım olduğumuzu gösteriyor. Sivasspor maçında da aynı hırsı bekliyorum." dedi. (BJK spor haberleri)
Demir Grup Sivasspor ile milli ara öncesi Süper Lig'de son maçını oynayacak olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın oynama ihtimali olmasına rağmen Pjanic'i kadroya almadı.
Forma giymesi halinde sakatlanması adına risk taşıyacak olması nedeniyle yıldız oyuncuyu maç kadrosuna almayan Yalçın, Necip ve Vida ve Alex'i kafileye dahil etti. Sivasspor maçının ne kadar önemli olduğunu bilse de daha sonraki maçları risk altına sokmamak için Pjanic'i dinlendirmek isteyen siyah-beyazlı teknik adamın Vida'ya ise forma vermesi bekleniyor.
Necip ve Alex'i yedek soyundurmayı düşünen Sergen Yalçın, duruma göre bu oyuncuları da değerlendirecek. Stoperde Vida'nın yanında Serdar ya da N'Sakala'yı oynatmayı düşünen deneyimli hoca bu tercihini ise maç günü yapacak.
Öte yandan futbolcularıyla bir görüşme yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, "Çok zor günlerden geçiyoruz. Ne olursa olsun sahadaki herkesin karakterini ortaya koyması takım olduğumuzu gösteriyor. Sivasspor maçında da aynı hırsı bekliyorum. Ajax maçında skor istediğimiz gibi değildi, fakat oyun olarak iyi işler yaptık. Bu maçta da aynı tempoyu bekliyorum" diye konuştuğu öğrenildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...