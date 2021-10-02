02 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan kritik toplantı: Aynı hırsı bekliyorum (Spor haberleri)

Yalçın’dan kritik toplantı: Aynı hırsı bekliyorum
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Yalçın, "Çok zor günlerden geçiyoruz. Ne olursa olsun sahadaki herkesin karakterini ortaya koyması takım olduğumuzu gösteriyor. Sivasspor maçında da aynı hırsı bekliyorum." dedi. (BJK spor haberleri)

Demir Grup Sivasspor ile milli ara öncesi Süper Lig'de son maçını oynayacak olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın oynama ihtimali olmasına rağmen Pjanic'i kadroya almadı.

Forma giymesi halinde sakatlanması adına risk taşıyacak olması nedeniyle yıldız oyuncuyu maç kadrosuna almayan Yalçın, Necip ve Vida ve Alex'i kafileye dahil etti. Sivasspor maçının ne kadar önemli olduğunu bilse de daha sonraki maçları risk altına sokmamak için Pjanic'i dinlendirmek isteyen siyah-beyazlı teknik adamın Vida'ya ise forma vermesi bekleniyor.

Necip ve Alex'i yedek soyundurmayı düşünen Sergen Yalçın, duruma göre bu oyuncuları da değerlendirecek. Stoperde Vida'nın yanında Serdar ya da N'Sakala'yı oynatmayı düşünen deneyimli hoca bu tercihini ise maç günü yapacak.

Öte yandan futbolcularıyla bir görüşme yapan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, "Çok zor günlerden geçiyoruz. Ne olursa olsun sahadaki herkesin karakterini ortaya koyması takım olduğumuzu gösteriyor. Sivasspor maçında da aynı hırsı bekliyorum. Ajax maçında skor istediğimiz gibi değildi, fakat oyun olarak iyi işler yaptık. Bu maçta da aynı tempoyu bekliyorum" diye konuştuğu öğrenildi.
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