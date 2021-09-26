26 Eylül 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gökhan Töre tarihe geçti

Gökhan Töre tarihe geçti
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.09.2021

Beşiktaşlı Gökhan Töre, Süper Lig tarihine geçti… Beşiktaş'ın Altay'a 2-1 yenildiği maçta 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular arasında en düşük pas isabet yüzdesi yakalayan isim oldu.

Beşiktaşlı Gökhan Töre, Süper Lig tarihine geçti… Beşiktaş'ın Altay'a 2-1 yenildiği maçta 60 dakika ve üzerinde forma giyen oyuncular arasında en düşük pas isabet yüzdesi yakalayan isim oldu. Altay maçında 76 dakika sahada kalan Töre, yaptığı 22 pastan sadece 8'inde isabet sağlayabildi. 19 top kaybı yaptı, 2 ortası da karavanaydı. Rakip ceza sahasında 3 kez topla buluştu, 3 çalım denedi.
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