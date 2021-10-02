02 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ - Valentin Rosier'den Sivasspor maçı sonrası Güven Yalçın sözleri!

Rosier’den Güven Yalçın sözleri!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar mücadeleyi 2-1 kazandı. Karşılaşmanın ardından ilk golde Güven Yalçın'a iyi bir asist yapan Valentin Rosier açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Valentin Rosier'in açıklamalarından satır başları;

"Söylenecek çok fazla şey yok. Onu asiste çeviren, Güven Yalçın'ın müthiş vuruşu. Güven Yalçın'ı iki golü nedeniyle tebrik ederim. Serdar Saatçi'yi de tebrik ederim. Takım halinde oynadık ve takım olarak kazandık."

"Çok uzun zamandır burada olmasam da ben kendimi Beşiktaş'ın çocuğu olarak görüyorum."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Murat Şahin’den Sergen Yalçın açıklaması! Murat Şahin'den Sergen Yalçın açıklaması!
Kartal ’Güven’ verdi! Kartal 'Güven' verdi!
Maçta tartışmalı pozisyon! Kırmızı kart beklediler Maçta tartışmalı pozisyon! Kırmızı kart beklediler
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör