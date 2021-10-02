Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar mücadeleyi 2-1 kazandı. Karşılaşmanın ardından ilk golde Güven Yalçın'a iyi bir asist yapan Valentin Rosier açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Valentin Rosier'in açıklamalarından satır başları;

"Söylenecek çok fazla şey yok. Onu asiste çeviren, Güven Yalçın'ın müthiş vuruşu. Güven Yalçın'ı iki golü nedeniyle tebrik ederim. Serdar Saatçi'yi de tebrik ederim. Takım halinde oynadık ve takım olarak kazandık."

"Çok uzun zamandır burada olmasam da ben kendimi Beşiktaş'ın çocuğu olarak görüyorum."

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